Молодая жена певца Виктора Павлика хотела сделать снимок со своим сыном и позвала его к себе, но это было сделать трудно.

.Жена украинского певца Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с поклонниками, как проводит время с сыночком Михаилом, пока они вместе отдыхают во Львове. Так, на ее странице в Инстаграм-Сториз были опубликованы забавные фото с маленьким сынишкой.

В частности, молодая жена певца Виктора Павлика хотела сделать снимок со своим сыном и позвала его к себе. Екатерина его крепко и нежно обняла, малыш ответил своей мамочке тем же. Жена Павлика покорила счастливым видом. Но активный и энергичный мальчик не мог долго позировать и на следующем кадре уже брыкался и хотел выбраться из рук Кати Репяховой.

Кроме того, Катерина Репяхова призналась, что именно из-за активности мальчика она не может сделать с ним фото при первой попытки. Потому в последнее время у нее в блоге так мало фотографий с любимым сыном.

"В моем профиле все меньше снимков с Михасиком. С ним сейчас сфотографироваться просто невозможно. Но я не буду сдаваться. Моя жизнь... Мое все", - отметила она в подписи к снимкам.

Напомним, жена Павлика решилась на откровенные признания: о чем поведала Репяхова.

А еще Politeka сообщала, что молодая жена Павлика пожаловалась на состояние здоровья маленького сына.

Также Politeka писала, что жена Павлика устроила ему неожиданный сюрприз, когда они остались дома только вдвоем.