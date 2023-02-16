Популярна українська телеведуча Лілія Ребрик, яка влітку змушена була звільнитися з телеканалу "Україна" і перейшла працювати на канал "ДОМ", часто ділиться з шанувальниками публікаціями про життя на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала романтичне фото з чоловіком та розкрила секрет їхнього щасливого шлюбу.

Як видно, на новій фотографії Лілія та її чоловік Андрій Дикий знято в поїзді, вони обіймаються та мило посміхаються на камеру. За словами телеведучої, вони їхали поїздом до Миколаєва по роботі та зробили цей знімок.

У підписі до публікації Ребрик розповіла про свій шлюб і розкрила секрет своїх стосунків із чоловіком:

"Я чесно - кілька днів поспіль бралася за текст про кохання.

А потім зрозуміла: жодними текстами справжнього кохання не описати. Рік тому ми з Диким танцювали. А зараз сидимо у потязі Київ-Херсон, їдемо в Миколаїв. По роботі. Я дивлюсь на нього і думаю: з нами - наших одиннадцять років. Двоє дітей. Любимий дім. Пліч-о-пліч. Рука в руку. Стукіт серця в стукіт серця. Ми для когось дуже нудні, бо майже не сваримось (і в це чомусь ніхто не вірить, бо всі люблять сенсації, скандали, брудну білизну, але це справді так). Ми живемо, ми кохаємо, ми одне з одним - що б не сталося. Назло ворогам і хейтерам. Та хіба це все опишеш в одному пості? Кількома реченнями? Чи навіть - книгою? Ні. Бо воно все - всередині, з тобою, завжди".

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