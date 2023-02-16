Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая летом вынуждена была уволится с телеканала "Украина" и перешла работать на канал "ДОМ", чатсо делится с поклонниками публикациями о жизни на своей станице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила романтичное фото с мужем и раскрыла секрет их счастливого брака.

Как видно, на новой фотографии Лилия и ее муж Андрей Дикий запечатлены в поезде, они обнимаются и мило улыбаются на камеру. По словам телеведущей, они ехали в поезде в Николаев по работе и сделали этот снимок.

В подписи к публикации Ребрик рассказала о своем браке и раскрыла секрет своих отношений с мужем:

"Я честно – несколько дней подряд бралась за текст о любви. А потом поняла: никакими текстами настоящей любви не описать. Год назад мы с Диким плясали. А сейчас сидим в поезде Киев-Херсон, едем в Николаев. По работе. Я смотрю на него и думаю: с нами – наших одиннадцать лет. Двое детей. Любимый дом. Бок о бок. Рука об руку. Стук сердца в стук сердца. Мы для кого-то очень скучны, потому что почти не ссоримся (и в это почему-то никто не верит, потому что все любят сенсации, скандалы, грязное белье, но это действительно так). Мы живем, мы любим, мы друг с другом – что бы ни случилось. Назло врагам и хейтерам. Да разве это опишешь в одном посте? Несколькими предложениями? Или даже – книгой? Нет. Ибо оно все – внутри, с тобой, всегда".

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