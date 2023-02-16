Популярна українська телеведуча Маша Єфросиніна, яка з початку війни живе на дві країни – Україну та Польщу – і продовжує знімати своє шоу "Дорослі дівчатка" з Олею Поляковою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала незвичайне відео, на якому згорнула струнким тілом та новою зачіскою.

У короткому ролику Маша зняла себе на повний зріст, демонструючи схудлу фігуру та новий стиль. Перед камерою вона з'явилася у вузьких шкіряних скинях чорного кольору та бежевій кофтині незвичайного фасону. Як виявилося, телезірка змінила стрижку, її волосся стало трохи коротшим, воно розпущене і акуратно покладене, а на її обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Єфросиніна розповіла: "За весь період існування #ДоросліДівчата я не отримувала стільки компліментів про свій зовнішній вигляд, скільки після нового випуску! Я вам всім шалено дякую за такі приємні слова! Хочете вірте, хочете ні, але я дуже не подобалася собі в той день. Тому за кілька днів взяла та змінила зачіску. І от тепер шо його з ним робить".

Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати відео, засинаючи зірку компліментами:

"Маша, Ви завжди гарна".

"Останній випуск узагалі вийшов бомбезний. Подивилася із задоволенням".

"Кофта шикарна. Що за бренд?"

"Яка ж гарна".

"Маша, ви в нереальній формі! Ви дуже круто виглядаєте! Ви прекрасні і душею і зовні!"

"Ви богиня. Кожен чоловік молодий і не молодий мріє про вас. Для мене особисто ви чудовий приклад реалізованої жінки. Дякую".

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