Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с начала войны живет на две страны – Украину и Польшу – и продолжает снимать свое шоу "Взрослые девочки" с Олей Поляковой, чатсо радует поклонников яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз звезда опубликовала необычное видео, на котором свернула стройным телом и новой прической.

В коротком ролике Маша сняла себя в полный рост, демонстрируя похудевшую фигуру и новый стиль. Перед камерой она появилась в узких кожаных скини черного цвета и бежевой кофточке необычного фасона. Как оказалось, телезвезда сменила стрижку, ее волосы стали чуть короче, они распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж.

В подписи к публикации Ефросинина рассказала: "За весь период существования #ВзрослыеДевочки я не получала столько комплиментов о своем внешнем виде, сколько после нового выпуска! Я вам всем безумно благодарна за такие приятные слова! Хотите верьте, хотите нет, но я очень не нравилась себе в тот день. Поэтому через несколько дней взяла и сменила прическу. И вот теперь что с этим делать".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать видео, засыпая звезду комплиментами:

"Маша, Вы всегда хороша".

"Последний выпуск вообще получился бомбезный. Посмотрела с удовольствием".

"Кофта шикарная. Что за бренд?".

"Какая же красивая".

"Маша, вы в нереальной форме! Вы очень круто выглядите! Вы прекрасны и душой и внешне!".

"Вы богиня. Каждый мужчина молодой и не молодой мечтает о вас. Для меня лично вы замечательный пример реализованной женщины. Спасибо".

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