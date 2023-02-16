Популярний український музикант, виконавець та продюсер Олександр Пономарьов, який з початку війни став щільно працювати з Дзідзьо та давав багато благодійних концертів, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист опублікував зворушливий фотоколаж, на якому показав свого сина.

Як виявилось, син Пономарьова – теж Олександр – відзначає свій день народження, хлопцеві виповнилося вже 16 років. На колажі артист показав різні етапи дорослішання свого сина та себе разом із ним. Так, тут є кадр, де Сашко лише народився, а є фото, де він уже підліток.

У підписі до публікації Пономарьов написав привітання: "16-й День народження сина на Стрітення Господнє! Мій Саша, нехай Боженька тебе оберігає та благословляє на добрі справи".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію артиста, приєднуючись до привітань його сина:

"Наші вітання".

"Вітання сердечні! Втілення мрій!".

"Нехай Господь завжди оберігає Олександр Вас та Ваших рідних. Щирі привітання та найкращі побажання іменинникові!".

"Найщиріші вітання!".

"Мої вітання з Днем народження сина! Божого благословення".

"Щирі привітання татові та імениннику".

"З іменинником вас! Нехай ваш син росте щасливою дитиною, тобто вже хлопцем. Багато щасливих літ під мирним небом".

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