Популярный украинский музыкант, исполнитель и продюсер Александр Пономарев, который с начала войны стал плотно работать с Дзидзьо и давал много благотворительных концертов, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист опубликовал трогательный фотоколлаж, на котором показал своего единственного сына.

Как оказалось, сын Пономарева – тоже Александр – отмечает свой день рождения, парню исполнилось уже 16 лет. На коллаже артист показал разные этапы взросления своего сына и себя вместе с ним. Так, здесь есть кадр, где Саша только родился, а есть фото где он уже подросток.

В подписи к публикации Пономарев написал поздравления: "16-й День рождения сына на Сретение Господне! Мой Саша, пусть Боженька тебя оберегает и благословляет на добрые дела".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию артиста, присоединяясь к поздравлениям его сына:

"Наши поздравления".

"Поздравления сердечные! Воплощения грез!".

"Пусть Господь всегда оберегает Александр Вас и Ваших родных. Искренние поздравления и лучшие пожелания имениннику!".

"Самые искренние поздравления!".

"Мои поздравления с Днем рождения сына! Божьего благословения".

"Искренние поздравления папе и имениннику".

"С именинником вас! Пусть ваш сын растет счастливым ребенком, то есть уже парнем. Много счастливых лет под мирным небом".

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