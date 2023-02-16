Популярна українська співачка Ліда Лі, яка була підопічною музичного лейбла Монатіка, та брала участь у шоу "Танці зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка виклала незвичайне відео, яке приурочила до Дня святого Валентина.

У ролику Ліда знята на сцені, вона виконує свою нову пісню "З тобою" при запалених свічках, що надає особливої ​​атмосферності. На сцену артистка вийшла в елегантній чорній сукні з відкритим декольте, яке підкреслило струнку фігуру. Її волосся акуратно покладене, а на обличчі яскравий макіяж.

У підписі до публікації Ліда Лі розповіла про кохання: Я вірю, що кохання здатне подолати темряву та запалити мільйони сердець водночас! Набагато більше, ніж свічок, які ви можете побачити у цій відеороботі! Композиція присвячена всім, хто відчуває кохання… Кохання до себе та свого оточення… Кохання до рідної людини, яке зараз проходить випробовування відстанню… Кохання до людини, в обіймах якої прокидаєшся щоранку… Кохання, яке здатне освітити та направити по життю… Яке надає сил жити та вірити… Бажаю кожному провести цей день із близькими та "З тобою". Онлайн чи офлайн. За тисячі кілометрів одне від одного або в спільній квартирі. Любов переможе темряву! Любов понад усе!".

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