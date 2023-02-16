Популярная украинская певица Лида Ли, которая была подопечной музыкального лейбла Монатика, и принимала участие в шоу "Танці з зірками", часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка выложила необычное видео, которое приурочила ко Дню святого Валентина.

В ролике Лида запечатлена на сцене, она исполняет свою новую песню "З тобою" при зажженных свечах, что придает особенной атмосферности. На сцену артистка вышла в элегантном черном платье с открытым декольте, которое подчеркнуло стройную фигуру. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице яркий макияж.

В подписи к публикации Лида Ли рассказала о любви: "Я верю, что любовь способна преодолеть тьму и зажечь миллионы сердец одновременно! Гораздо больше свечей, которые вы можете увидеть в этой видеоработе! Композиция посвящена всем, кто чувствует любовь… Любовь к себе и своему окружению… Любовь к родному человеку, которая сейчас проходит испытание расстоянием… Любовь к человеку, в объятиях которого просыпаешься каждое утро… Любовь, которая способна осветить и направить по жизни… Которая дает сил жить и верить… Желаю каждому провести этот день с близкими и "С тобой". Онлайн или офлайн. За тысячи километров друг от друга или в общей квартире. Любовь победит тьму! Любовь превыше всего!".

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