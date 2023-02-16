Відома телеведуча, зірка каналу "1+1" Марічка Падалко представила добірку новин, що найбільш обговорюються, на 16 лютого.

Цього разу популярна українська ведуча Марічка Падалко у соціальній мережі Інстаграм вирішила розповісти, як росіяни вдарили по Покровську на Донеччині. Двоє людей загинули (фото 1).

США можуть оголосити найбільший пакет військової допомоги на річницю вторгнення. Йдеться, за інформацією Sky News, про 10 мільярдів доларів.

Також відомо, що Швеція передасть Україні нову зброю (відео 3). Над Україною продовжують літати «повітряні кулі» ворога, мета яких, найімовірніше, виявляти розташування наших сил ППО (фото 4). Достовірно рівень їхньої загрози та мети – невідомі (відео 5)

"У нас не було землетрусу, на нас просто напала росія" - фотограф Ян Доброносов показав могили 2022-23 років у Краматорську (фото 6). Абсолютна більшість загинула від рук ворога.

11 українських вокзалів облаштували напувалки для домашніх тварин, оскільки багато мандрівників зараз вирушають у далекі подорожі зі своїми чотирилапими друзями (фото 8)

Захисник острова Зміїний повернувся до рідних після 10 місяців полону (відео 9).

Українці висловили свою думку щодо останніх новин:

«Сльози після відео після повернення наших героїв. Молитва за обмін наших дітей 🙌; Як же дитина обіймає тата! Сльози щастя! Переможемо! Слава ЗСУ!;

На жаль, у Покровську після завершення рятувальної операції загинуло 3 😢; Покровчани непереможні, тримаємося, все буде добре, все буде Україна ❤».

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.