В этот раз популярная украинская ведущая Маричка Падалко в социальной сети Инстаграм решила рассказать, как россияне ударили по Покровску в Донецкой области. Два человека погибли (фото 1).

США могут объявить крупнейший пакет военной помощи к годовщине вторжения. Речь идет, по информации Sky News, о 10 миллиардах долларов.

Также известно, что Швеция передаст Украине новое оружие (видео 3). Над Украиной продолжают летать «воздушные шары» врага, цель которых, вероятнее всего, выявлять расположение наших сил ПВО (фото 4). Достоверно уровень их угрозы и цели – неизвестны (видео 5)

«У нас не было землетрясения, на нас просто напала россия» - фотограф Ян Доброносов показал могилы 2022-23 годов в Краматорске (фото 6). Абсолютное большинство погибло от рук врага.

11 украинских вокзалов обустроили поилки для домашних животных, поскольку многие путешественники сейчас отправляются в дальние путешествия со своими четырехлапыми друзьями (фото 8)

Защитник острова Змеиный вернулся к родным после 10 месяцев плена (видео 9).

Украинцы выразили свое мнение по поводу последних новостей:

«Слезы после видео по возвращению наших героев. Молитва за обмен наших ребят 🙌; Как же ребёнок обнимает папу! Слезы счастья! Победим! Слава ВСУ!;

К сожалению, в Покровске по завершении спасательной операции погибло 3 😢; Покровчане непобедимы, держимся, все будет хорошо все будет Украина ❤».

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.