Камалія, яка вважається найбагатшою співачкою України завдяки чоловікові-мільярдеру Мохаммаду Захуру, нарешті возз'єдналася з родиною.

Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.

Напередодні артистка поїхала до Пакистану, аби своїм виступом там подякувати батьківщині її чоловіка за потужну підтримку України. Там, через місяць розлуки, Камалія нарешті побачилася с Мохаммадом та донечками.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка показала нове зворушливе фото з Арабеллою та Мірабеллою та подякувала чоловікові за дітей.

"Коханий, ти справжній ювелір💎 Найщасливіші Захурові дівчатка👨‍👩‍👧‍👧❤️", — написала Камалія під світлиною.

Українці в коментарях підтримали артистку та засипали її з донечками компліментами:

"Дівчатка дуже гарні❤️❤️❤️ Справжні принцеси🥰";

"Які можуть бути діти у мами-красуні?Красотулі";

"Найкращі Принцеси, з чарівними посмішками🤗";

"Щасливі діти-щаслива мама. Позитивні емоції, дякую".

Нагадаємо, найбагатша співачка України Камалія несподівано попросила про допомогу.

Як повідомляла Politeka, найбагатша співачка України Камалія покрасувалася перед українцями з новою піснею.

Також Politeka писала, що найбагатша співачка України Камалія здивувала незвичайним фото з чоловіком-мільярдером.