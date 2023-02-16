Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.
Накануне артистка поехала в Пакистан, чтобы своим выступлением там поблагодарить родину ее мужа за мощную поддержку Украины. Там, через месяц разлуки, Камалия наконец-то увиделась с Мохаммадом и дочерьми.
В этот раз на своей странице в Instagram певица показала новое трогательное фото с Арабеллой и Мирабеллой и поблагодарила мужа за детей.
"Любимый, ты настоящий ювелир 💎 Самые счастливые Захуровы девочки 👨👩👧👧❤️", - написала Камалия под фотографией.
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Украинцы в комментариях поддержали артистку и засыпали ее с дочерьми комплиментами:
"Девочки очень красивые❤️❤️❤️ Настоящие принцессы🥰";
"Какие могут быть дети у мамы-красавицы? Красотули";
"Лучшие Принцессы, с волшебными улыбками 🤗";
"Счастливые дети – счастливая мама. Положительные эмоции, спасибо".
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