Камалия, которая считается самой богатой певицей Украины благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру, наконец-то воссоединилась с семьей.

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.

Накануне артистка поехала в Пакистан, чтобы своим выступлением там поблагодарить родину ее мужа за мощную поддержку Украины. Там, через месяц разлуки, Камалия наконец-то увиделась с Мохаммадом и дочерьми.

В этот раз на своей странице в Instagram певица показала новое трогательное фото с Арабеллой и Мирабеллой и поблагодарила мужа за детей.

"Любимый, ты настоящий ювелир 💎 Самые счастливые Захуровы девочки 👨‍👩‍👧‍👧❤️", - написала Камалия под фотографией.

Украинцы в комментариях поддержали артистку и засыпали ее с дочерьми комплиментами:

"Девочки очень красивые❤️❤️❤️ Настоящие принцессы🥰";

"Какие могут быть дети у мамы-красавицы? Красотули";

"Лучшие Принцессы, с волшебными улыбками 🤗";

"Счастливые дети – счастливая мама. Положительные эмоции, спасибо".

Напомним, самая богатая певица Украины Камалия неожиданно попросила о помощи.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия покрасовалась перед украинцами с новой песней.

Также Politeka писала, что самая богатая певица Украины Камалия удивила необычным фото с мужем-миллиардером.