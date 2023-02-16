Солістка українського гурту KAZKA Олександра Зарицька з перших днів війни присвятила себе благодійним концертам. Крім того, вона розповідає про те, що відбувається в Україні через напад росії. Знаходить вона час і для свого блогу в Інстаграм. На цей раз артистка порадувала відео зі свого виступу.

Олександра Зарицька опублікувала чудове відео із заходу. На сцену солістка KAZKA вийшла у довгому двокольоровому пальті - одна сторона була пошита з червоного матеріалу, а друга з чорного. Під низом пальта виднілася темна сукня. Одяг обтягнув фігуру співачки, яка завершила образ макіяжем з акцентом на очі та хвилястими локонами.

На кадрах можна побачити, як співачка запалює на сцені під свої хіти, а глядачі у залі їй підспівують та танцюють.

"Як описати концерт в Одесі в одному відео? Ну якось так))) порвало нас просто!!!!", - підписала відео Олександра Зарицька.

Трендовий образ отримав багато позитивних відгуків у фанатів. Крім того, багато хто написав компліменти концерту, який співачка дала: "Ух які брови", "Це був якийсь божевільний концерт. Хлопці, ви такі офігенно круті", "Щойно з концерту. Ви просто молодці. Космос", "Це було шалено та фантастично ”.

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