Солистка украинской группы KAZKA Александра Зарицкая с первых дней войны посвятилая себя благотворительным концертам. Кроме того, она рассказывает о том, что происходит в Украине из-за нападения россии. Находит она время и для своего блога в Инстаграм. В этот раз артистка порадовала видео со своего выступления.

Александра Зарицкая опубликовала зажишательное видео с мероприятия. На сцену солистка KAZKA вышла в длинном двухцветном пальто - одна сторона была пошита из красного материала, а вторая из черного. Под низом пальто виднелось темное платье. Одежда обтянула фигуру певицы, которая завершила образ макияжем с акцентом на глаза и волнистыми локонами.

На кадрах можно заметить, как певица отжигает на сцене под свои хиты, а зрители в зале ей подпевают и танцуют.

"Как описать концерт в Одессе в одном видео? Ну как то так))) порвало нас просто!!!!", - подписала видео Александра Зарицкая.

Трендовый образ получил массу положительных откликов у фанатов. Кроме того, многие написали комплименты концерту, который певица дала: "Ух какие брови", "Это был какой-то сумасшедший концерт. Ребята, вы такие офигенно крутые", "Только что с концерта. Вы просто молодцы. Космос", "Это было безумно и фантастически ".

Напомним, солистка "KAZKA" Александра Зарицкая нашла свое место силы в Украине.

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