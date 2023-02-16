Популярна співачка, перша переможниця "Євробачення" від України Руслана Лижичко опублікувала новий ролик в Інстаграм, але спантеличила українців.

Так цього разу відома українська співачка Руслана Лижичко показала, як виглядає насправді, а не під фільтрами. Ролик зірка записала, щоб розповісти про те, як вона наповнює себе силами у лихоліття і де брати енергію для домашнього комфорту.

Руслана Лижичко показала свою стару особу крупним планом, записуючи ролик і поділяючись особистою інформацією. Раніше Руслана розповідала, що виступає саме за природне старіння, а тому не звертається до косметологів.

«Діляюся з вами, як і де брати енергію! Я на міжнародному обговоренні питання Енергії для України як і чим допомогти! Слава Україні! 💙💛 люблю вас!» – написала співачка.

У мережі, втім, звернули увагу саме на зовнішній вигляд виконавиці:

«Макіяж жахливий; чесно, я теж жахнулася. Ніби якась маска; Але благаю, не робіть мейк самі (або звільніть ту людину;

Ну дуже жахливо 🥺 спробували звузити ніс; Це маска чи вона така стара 😮; обговорюють важливі ідеї, це чудово, але не забувайте про себе».

Раніше Руслана Лижичко порадувала українців своїм пророцтвом.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка розмістила фото гало над своїм будинком.

Нагадаємо, Руслана Лижичко показала, чим вона займалася у Греції.

Як повідомляла Politeka, зірка "Євробачення" Руслана за кордоном поділилася трагічною історією.

Також Politeka писала, що зірка "Євробачення" Руслана Лижичко попросила допомоги, записавши новий відеозвернення.