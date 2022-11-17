Популярная певица, первая победительница "Евровидения" от Украины Руслана Лыжичко показала, что делала в столице Греции.

В последнее время Лыжичко регулярно ездит по разным странам, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на нужды пострадавших от вторжения рф.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка показала фотоотчет со своей очередной поездки. В Афинах Руслана возложила цветы у мемориала в честь студентов Политехнио, отдавших свою жизнь за свободу и демократические ценности.

"Сегодня во всем мире отмечается Международный день студентов, и в Греции эта дата проходит особенно, поскольку приходится на годовщину студенческих протестов против военной хунты «черных полковников» в 1973 г. Студенты Политехнио в знак протеста против режима забаррикадировались в стенах университета и в первые часы 17 ноября правительство страны отдало приказ атаковать университет танкам. Около 3:00 утра 17 ноября AMX 30 сломал главные ворота студгородка университета", — рассказала Лыжичко.

Тогда в результате столкновений погибли 24 человека.

"К сожалению, у истории есть тенденция повторяться...", — резюмировала певица.

Поклонники в комментариях поддержали артистку: "К сожалению, да, история ничему не учит 😭. Руслана, берегите себя".

Напомним, Потапу сделали замечание, напомнив, что он живет в Украине.

Как сообщала Politeka, самая богатая певица Украины Камалия после разлуки с мужем и дочерьми решила уехать за границу.

Также Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт простого и полезного десерта.