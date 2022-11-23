В последнее время артистка регулярно ездит по разным странам, напоминая миру о войне в Украине и собирая средства на нужды пострадавших от вторжения рф. В этот раз на своей странице в Instagram Лыжичко откровенно рассказала о своем выступлении в Афинах и показала кадры с концерта.

"Выступление в Греции было чрезвычайно важным для меня. Важным имиджево, политически, культурно. Несмотря на то, что греческие власти на стороне Украины, внутри страны очень мощно работает машина российской пропаганды и это не может не оказать влияния на местное население. Для меня же Греция очень близка… Близка своим темпераментом, своей культурой", - подчеркнула Руслана.

Певица также добавила, что помнит Грецию еще со времен Евровидения: когда Евровидение-2005 проходило в Киеве, она вручала награду Хелене Папаризу.

"Я чувствую греков, как близких и родных нам людей, которые стояли у истоков мировой цивилизации. Как и греки, украинцы всегда были движущей силой цивилизационных процессов. Я выступила для украинского общества и уважаемых гостей в лице Послов дружественных Украине стран. Это было благотворительное выступление, на котором я через музыку хотела показать силу духа Украины. Я убеждена, что музыка именно тот инструмент, который способен объединять. А нам сейчас это крайне необходимо!", — отметила Руслана Лыжичко.

Напомним, Александра Зарицкая из KAZKA честно рассказала о финале "Голос країни".

Как сообщала Politeka, Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" дал рецепт, как вкусно приготовить рыбу.

Также Politeka писала, что Юрий Горбунов признался, как развлекается с семьей, пока в доме нет света.