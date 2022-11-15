В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила мощный пост, в котором обратилась к миру за помощью для Украины.

"Нам нужна помощь, чтобы украинцы не замерзли и не покинули свои дома в самую суровую зиму в современной истории Украины. Мы не виноваты, что путин начал уничтожать энергетические объекты Украины, что путин и русские варвары пытались оккупировать Чернобыльскую АЭС, украли Запорожскую АЭС и разбомбили другие электростанции. украинцы не виноваты в этом русском варварстве", — заявила Руслана.

Лыжичко привела несколько аргументов, почему мир должен помочь нам. Во-первых, певица подчеркнула, что действия россиян в Украине, разрушение энергетической инфраструктуры рассматриваются как явный геноцид. По словам артистки, не помочь Украине сегодня - это передвинуть линию фронта дальше на Запад и через границу ЕС завтра.

"Прошу вас выдержать эту зиму и остаться с нами! Пожалуйста, поделитесь своей энергией с нами, украинцами! Пожалуйста, пожертвуйте энергией, чтобы помочь нам выжить! И тогда наступающая весна обязательно будет мирной! Слава Украине! Спасибо всем, кто меня сейчас слышит! Нам нужна помощь, чтобы дать нам энергию и силы, чтобы выстоять в борьбе с угольным Голиафом путинской россии, приносящим войну, горе и страдания на нашу землю. Нам нужна помощь, чтобы победить вместе во имя свободы, демократии и жизни в гармонии с планетой!", — добавила Руслана Лыжичко.

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