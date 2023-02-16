Так, в этот раз известная украинская певица Руслана Лыжичко показала, как выглядит на самом деле, а не под фильтрами. Ролик звезда записала, чтобы рассказать о том, как она наполняет себя силами в тяжелые времена и где брать энергию для домашнего комфорта.

Руслана Лыжичко показала свое постаревшее лицо крупным планом, записывая ролик и делясь личной информацией. Ранее Руслана рассказывала, что выступает именно за естественное старение, а потому не обращается к косметологам.

«Делюсь с вами, как и где брать энергию! Я на международном обсуждении вопроса Энергии для Украины, как и чем помочь! Слава Украине! 💙💛 люблю вас!» - написала певица.

В сети, впрочем, обратили внимание именно на внешний вид исполнительницы:

«Макияж ужасный; честно я тоже ужаснулась. Как будто какая то маска; Но умоляю, не делайте мейк сами( или увольте того человека;

Ну очень ужасно🥺 попытались сузить нос; Это маска или она такая старая 😮; обсуждают важные идеи, это превосходно, но не забывайте о себе».

Ранее Руслана Лыжичко порадовала украинцев своим пророчеством.

В этот раз на своей странице в Instagram артистка разместила фото лунного гало над своим домом.

Напомним, Руслана Лыжичко показала, чем она занималась в Греции.

Как сообщала Politeka, звезда "Евровидения" Руслана за границей поделилась трагической историей.

Также Politeka писала, что звезда "Евровидения" Руслана Лыжичко попросила о помощи, записав новое видеообращение.