Цього разу на своїй сторінці в Instagram танцюристка привітала українців із Днем єднання, який запровадили лише минулого року та відзначають 16 лютого. Пост Ілона Гвоздьова супроводила зоврушливими фото свого маленького сина Домініка та його красуні-подружки.

"Сьогодні відзначаємо День єднання! Свято для нас нове, але як багато сьогодні він для нас значить. Сьогодні український народ єдин як ніколи, бо всі ми прагнемо одного - миру і перемоги. Нас підтримує весь світ і наші діти зовсім скоро будуть жити у квітучій вільній Україні. Вітаю вас, друзі, і бажаю усім нам сил, витримки і єднання 💛💙", — наголосила артистка.

Шанувальники в коментарях приєднуються до привітань та діляться спостереженнями, на кого більше схожий син Ілони та Івана: "Раніше здавалося, що синочка - Ваша копія, але на останньому фото дуже схожий на татка. Зі святом Вашу Родину і Нашу Україну".

Ілона та її чоловік Іван Хом’ячук уже 8 років у шлюбі. У них є старша донька Валерія, яка народилася в 2015 році, та маленький син Домінік, якому всього 2 рочки. Минулого року, після багатьох років подружнього життя, Ілона Гвоздьова та її чоловік обвінчалися. Церемонія відбувалася в Свято-Михайлівському Золотоверхому монастирі в Києві.

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