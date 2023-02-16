В этот раз на своей странице в Instagram танцовщица поздравила украинцев с Днем единения, который ввели только в прошлом году и отмечают 16 февраля. Пост Илона Гвоздева сопроводила трогательными фото своего маленького сына Доминика и его красавицы-подружки.

"Сегодня отмечаем День единения! Праздник для нас новый, но как много сегодня он для нас значит. Сегодня украинский народ един как никогда, потому что все мы стремимся к одному - миру и победе. Нас поддерживает весь мир и наши дети совсем скоро будут жить в цветущей свободной Украине. Поздравляю вас, друзья, и желаю всем нам сил, выдержки и единения 💛💙", - подчеркнула артистка.

Поклонники в комментариях присоединяются к поздравлениям и делятся наблюдениями, на кого больше похож сын Илоны и Ивана: "Раньше казалось, что сыночка - Ваша копия, но на последнем фото очень похож на папку. С праздником Вашу семью и Нашу Украину".

Илона и ее муж Иван Хомякчук уже 8 лет в браке. У них есть старшая дочь Валерия, родившаяся в 2015 году, и маленький сын Доминик, которому всего 2 года. В прошлом году, после многих лет супружеской жизни, Илона Гвоздева и ее муж обвенчались. Церемония проходила в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве.

Напомним, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" трогательно поздравила мужа с днем рождения.

Также Politeka писала, что Илона Гвоздева из "Танців з зірками" впечатлила видом в кружевной пижаме.

Как Politeka сообщала, Илона Гвоздева из "Танців з зірками" в коже удивила украинцев.