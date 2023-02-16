Дружина Юрія Ткача з "Квартал 95" Вікторія розповіла про хворобу, поділившись із українцями у своєму блозі.

Як пише Politeka.net , Юрій Ткач - відомий український гуморист, який прославився завдяки серіалу "Одного разу під Полтавою". Зірка одружився з танцівницею Вікторією, яка йому народила дочку Лізу. Малятко вже кілька років тому розпочала навчання у престижній школі. Дружина Ткача, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу Вікторія розповіла про хворобу, поділившись фото у своєму блозі.

"Це капець, стан, на зразок мене на максимальний віджим закинули і забули дістати з барабана", - написала Вікторія і показала градусник, де можна побачити температуру 37,7.

А до цього Вікторія показала свою бабусю, яка святкує 85-й день народження.

“Війна навчила нас цінувати.

Час, людей, життя.

Намагаєшся завжди щось робити, щось приносить користь людям, свято дітям, допомогу нашим воїнам, іноді робити на перший погляд неможливе.

І ніби все виходить і від цього на душі легше і ближче почуття Перемоги.

Але коли потрібна допомога найдорожчим, то найнеможливіше дійсно стає неможливим.. і замість перемоги, біль у серці!

Я не встигла, не змогла, була далеко, не побачила, не обняла і навіть не встигла сказали, як сильно люблю.. тільки пообіцяла якнайшвидше приїхати!", - написала дружина Ткача.

Нагадаємо, дружина Ткача з "Квартал 95" показала несподіваний талант маленької доньки.

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