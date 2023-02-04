Жена известного украинского комика и актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория чатсо делится на своей странице в Instagram яркими публикациями о жизни. Так, в этот раз жена комика поделилась очаровательным видео с маленькой дочкой Лизой, которую они нежно называют малышка Лиззи.
Так, в ролике Виктория показала, как девочка поет. Как видно в черно-белом ролике, маленькая Лиза стоит в комнате с микрофоном и самозабвенно и очень красиво поет. Так, для своего выступления маленькая певица выбрала популярную песню Христины Соловий "Тримай".
В подписи к публикации Ткач написала: "Оставляю это видео здесь. В память для себя, для нее, для всех. Верю, это только начало ее яркого пути. Моя Лизи".
Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию Виктории:
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"А какая еще может быть дочь у таких красивых, веселых, креативных, современных и лучших родителей? Лиззи невероятная девочка, желаю ей лучшей судьбы!".
"Молодец".
"Такая маленькая, а такая глубокая душа, очень хорошо".
"Какая молодчинка!".
"Очень красиво! А как называется песня?".
"Такая маленькая, а уже поет с душой".
"Уж так хорошо получается".
"Я впервые вижу детей, которые так проникновенно чувствуют песню и музыку в целом".
"Будущая звездочка".
"Очень хорошо! Молодец!".
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