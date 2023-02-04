Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который прославился благодаря проекту "Одного разу під Полтавою" и стал звездой проекта "Квартал 95". У звезды есть жена Виктория, которая занималась танцами. Она родила дочь Лизу, которая несколько лет назад пошла в школу. Не забывает Виктория и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз жена Ткача показала, какой рецепт придумала Лиза.

В рецепте нужно было взять рафаэлку и окунуть в Нутеллу. Все это нужно в итоге закусить Несквиком.

"Нам понадобится"

Теперь уже даже оператор не нужен..)))", - написала Виктория под видео.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"На одуванчик похожа, когда лучи солнца попадают на волосы";

"Шоу закончено- шедеврально, украинский язык на высоте- умничка";

"Какая же она молодец!!! Давно подписана на Вас, и хочу сказать как же Лиза выросла за этот год!!!! мира нам всем,наши дети должны жить под мирным небом";

"У талантливых родителей талантливый ребенок";

"боже же ты мой, за что же так издеваться над рафаэлками?))) открою большую тайну- рафаэлки можно есть сырыми, без приготовления.Только тсс, никому".

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