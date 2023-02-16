Как пишет Politeka.net, Юрий Ткач - известный украинский юморист, который прославился благодаря сериалу "Одного разу під Полтавою". Звезда женился на танцовщице Виктории, которая ему родила дочь Лизу. Малышка уже несколько лет назад начала учебу в престижной школе. Жена Ткача, как и звездный супруг, ведет активно страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным. А в этот раз Виктория рассказала о болезни, поделившись фото в своем блоге.
"Это капец, состояние, вроде меня на максимальный отжим закинули и забыли достать из барабана", - написала Виктория и показала градусник, где можно увидеть температуру 37,7.
А до этого Виктория показала свою бабушку, которая празднует 85-й день рождение.
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Время, людей, жизнь.
Пытаешься всегда что-то делать, что-то приносящее пользу людям, праздник детям, помощь нашим воинам, иногда делать совершенно невозможное на первый взгляд.
И словно все получается и от этого на душе легче и ближе чувство Победы.
Но когда требуется помощь самым дорогим, то самое невозможно действительно становится невозможным.. и вместо победы, боль в сердце!
Я не успела, не смогла, была далеко, не увидела, не обняла и даже не успела сказали как сильно люблю.. только пообещала как можно быстрее приехать!", - написала жена Ткача.
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