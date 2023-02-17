Цього разу на своїй сторінці в Instagram шеф-кухар вирішив поговорити про кохання.

"Хочу трохи про Любов. В житті я, можливо, буваю й іншим, проте тут, вирішив зробити собі віддушину і транслювати позитивні моменти. Але ж мені болить, буває й сильно, так що хочеться кричати на весь світ. А тут ще й мої дописи, як і багатьох українців, видаляють посилаючись на політику. Однак, як би там усе не було, Ми, українці, живемо з Коханням у Серці 💙💛 Тому і захищаємо рідних, дітей, коханих, турбуємося про своїх краян і працюємо на розвиток Батьківщини - то все про Любов", — пише Володимир Ярославський.

Але зірці "Мастер Шеф" довелося звернутися до українців по допомогу.

"Ми з вами добре знаємо, що перемогти може лише добро та сильні, світлі почуття. Так ось, через любов і добро я тут буду більше розповідати про Нас, Хто ми, які і яка наша історія. В нас є велика сила! Ми Переможемо. А поки, я дуже прошу вас підтримати мене і витягнути з тіньового бану: поставте вподобайку, напишіть будь-який коментар, поширте пост в себе у сторіс. Ці речі, маю надію, допоможуть нам бути разом. Дякую заздалегідь", — додав шеф-кухар.

На пост Володимира Ярославського в коментарях відреагувала його колега Ольга Мартиновська, написавши: "Ой як стильно 😍😍😍".

Нагадаємо, суддя "Мастер Шеф" Ярославський поділився рецептом солоно-зелених сирників.

Також повідомлялося, що Володимир Ярославський чесно відповів, як прийшов у свою професію.

Крім того Politeka писала, що Володимир Ярославський з "Мастер Шеф" потрапив під шквал критики через перетин кордону - Мартиновська заступилася.