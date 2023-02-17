В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар решил поговорить о любви.
"Хочу немного о Любви. В жизни я, возможно, бываю и другим, однако здесь, решил сделать себе отдушину и транслировать положительные моменты. Но ведь мне болит, бывает и сильно, так что хочется кричать на весь мир. А тут еще и мои посты, как и многих украинцев, удаляют ссылаясь на политику. Однако, как бы то ни было, Мы, украинцы, живем с Любовью в Сердце 💙💛 Поэтому и защищаем родных, детей, любимых, заботимся о своих земляках и работаем на развитие Родины - это все о Любви", - пишет Владимир Ярославский.
Но звезде "Мастер Шеф" пришлось обратиться к украинцам за помощью.
"Мы с вами хорошо знаем, что победить может только добро и сильные, светлые чувства. Так вот, через любовь и добро я здесь буду больше рассказывать о Нас, Кто мы, какие и какая наша история. У нас есть большая сила! Мы Победим. А пока, я очень прошу вас поддержать меня и вытащить из теневого бана: поставьте лайк, напишите любой комментарий, распространьте пост у себя в сторис. Эти вещи, надеюсь, помогут нам быть вместе. Спасибо заранее", — добавил шеф-повар.
Вручение повестки едва не закончилось трагедией на Ровенщине: "Схватил косу и..."
Путину предложили "план Б" по Украине, в чем он заключается: "Сумасшедший"
Скандал в школе Киевской области, вмешалась полиция: "Ученица 7 класса стала жертвой…"
Юноша потерял сознание после того, как ему вручили повестку, видео: "посреди улицы..."
Четырем воспитателям детсада в Киеве грозит до десяти лет лишения свободы: в чем их обвиняют
На пост Владимира Ярославского в комментариях отреагировала его коллега Ольга Мартыновская, написав: "Ой, как стильно 😍😍😍".
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.
Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.