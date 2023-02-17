В этот раз на своей странице в Instagram шеф-повар решил поговорить о любви.

"Хочу немного о Любви. В жизни я, возможно, бываю и другим, однако здесь, решил сделать себе отдушину и транслировать положительные моменты. Но ведь мне болит, бывает и сильно, так что хочется кричать на весь мир. А тут еще и мои посты, как и многих украинцев, удаляют ссылаясь на политику. Однако, как бы то ни было, Мы, украинцы, живем с Любовью в Сердце 💙💛 Поэтому и защищаем родных, детей, любимых, заботимся о своих земляках и работаем на развитие Родины - это все о Любви", - пишет Владимир Ярославский.

Но звезде "Мастер Шеф" пришлось обратиться к украинцам за помощью.

"Мы с вами хорошо знаем, что победить может только добро и сильные, светлые чувства. Так вот, через любовь и добро я здесь буду больше рассказывать о Нас, Кто мы, какие и какая наша история. У нас есть большая сила! Мы Победим. А пока, я очень прошу вас поддержать меня и вытащить из теневого бана: поставьте лайк, напишите любой комментарий, распространьте пост у себя в сторис. Эти вещи, надеюсь, помогут нам быть вместе. Спасибо заранее", — добавил шеф-повар.

На пост Владимира Ярославского в комментариях отреагировала его коллега Ольга Мартыновская, написав: "Ой, как стильно 😍😍😍".

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.