Українська співачка Надя Дорофєєва не приховувала того, що дуже хвилювалася перед зустріччю з Віталієм.

Українська співачка Надя Дорофєєва з перших днів вторгнення Росії в Україну дає благодійні концерти, а також займається волонтерством. На своїй сторінці в Інстаграм вона показала кадри зустрічі з українцем, який втратив руку на війні. Окрім того, артистка розповіла історію українця.

Надя Дорофєєва не приховувала того, що дуже хвилювалася перед зустріччю з Віталієм. Вона не знала, як поводитися з людиною, яка втратила руку на війні, які слова правильно говорити, як привітатися, що краще взагалі не згадувати. Але після того, як вони познайомилися, розмова у них вийшла цікавою, вони сміялися і жартували один з одним.

"24-го я був у Польщі, дізнався, що почалося, і одразу повернувся до України. Воював ще у 2016, тому знав, що мій досвід потрібен" - розповів Віталік.

Він також додав, що, коли отримав поранення на фронті, сам наклав турнікет і йшов під обстрілами до точки евакуації. Каже, що тільки хвилювався, як розповість це все рідним. У березні він отримає біотичний протез.

Надія Дорофєєва запитала у нього, що він планує робити довше і він впевнено відповів: "Повертаюся на війну на початку березня – я там потрібен. Мій досвід там потрібен. Повернутися на фронт навіть після двох поранень не страшно. Страшно відкладати перемогу".

Співачка додала, що відчула не сум і жалість після зустрічі з ним, а гордість та сили робити щось для них, наших суперх'юманс.

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