Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. А в прошлом году после 10 лет совместных отношений пара решила развестись. В это же время развелись и друзья пары - Миша и Даша Кацурины. После этого Надя начала отношения с Мишей, а Владимир начал отношения с Дашей.
Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Дантес показал молодого исполнителя, которого обнаружил в ТикТок.
"Это мой любимый музыкант теперь!!! Гоу фит. Всем алкашам на районе кент папа...", - написал Дантес в своем сторис.
А до этого Владимир показал себя и рассказал о частых обманах.
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"Часто говорю, что нужно быть с собой и со всеми честными.
Часто слышу, что правда – одно из сильнейших оружий в арсенале человека.
И так же часто обманываю других и сам себя.
Самое популярное мошенничество:
1. "У меня все нормально/ок"
Мне никогда не "ок" и не "нормально". В 70% я элементарно не знаю как я, к тому же это такой поверхностный вопрос! Всем обычно пофиг, как я на самом деле", - написал Владимир в публикации.
Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес признался, как обманывал людей
Также Politeka сообщала, что Дантес решился на признание, почему до сих пор не перевел свои русскоязычные песни
А еще Politeka писала, что Дантес снял особенный выпуск своего шоу о несокрушимом Харькове