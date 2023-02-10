Экс-муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес показал, с кем бы хотел записать совместную песню, поделившись кадрами в своем блоге.

Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой. А в прошлом году после 10 лет совместных отношений пара решила развестись. В это же время развелись и друзья пары - Миша и Даша Кацурины. После этого Надя начала отношения с Мишей, а Владимир начал отношения с Дашей.

Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Дантес показал молодого исполнителя, которого обнаружил в ТикТок.

"Это мой любимый музыкант теперь!!! Гоу фит. Всем алкашам на районе кент папа...", - написал Дантес в своем сторис.

А до этого Владимир показал себя и рассказал о частых обманах.

"Часто говорю, что нужно быть с собой и со всеми честными.

Часто слышу, что правда – одно из сильнейших оружий в арсенале человека.

И так же часто обманываю других и сам себя.

Самое популярное мошенничество:

1. "У меня все нормально/ок"

Мне никогда не "ок" и не "нормально". В 70% я элементарно не знаю как я, к тому же это такой поверхностный вопрос! Всем обычно пофиг, как я на самом деле", - написал Владимир в публикации.

Напомним, экс-муж Дорофеевой Дантес признался, как обманывал людей

Также Politeka сообщала, что Дантес решился на признание, почему до сих пор не перевел свои русскоязычные песни

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