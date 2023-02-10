Украинская певица Надя Дорофеева поделилась новым романтическим видео со своим бойфрендом, ресторатором Мишей Кацуриным. Оно появилось на ее странице в Инстаграм. Она также отметила, что у нее есть мечта, которую она хочет воплотить в жизнь вместе со своим возлюбленным.

Так, Надя Дорофеева призналась – она хочет одну из песен исполнить на сцене со своим бойфрендом Мишей Кацуриным. Речь идет о треке "Щоб не було", написанном совместно с ресторатором. Экс-солистка "Время и Стекло" подчеркнула, эта песня уже 2 месяца находится в топ-чартах Украины.

"Пока я уговариваю Мишу Кацурина выйти со мной на сцену и сыграть "Щоб не було" хоть в одном городе тура по Украине – песня уже почти 2 месяца в топ-чартах Украины. Сейчас уже на 4-м, потому песня "Вотсап" ее подвинула. Такие приятные победы - дают силы. Понимание, что сила в искренности – освободило меня. И здесь это уже не о формате и жажде стандарта", – написала Надя Дорофеева под видео.

В видео новоиспеченная пара сидит вместе за столом, обнимаясь и дурачась. Кроме того, Дорофеева искренне смеется над шуткой мужчины

Пользователи сети неоднозначно отреагировали на новое видео. В то время, как одни писали комплименты, другие - критиковали пару: "Противно смотреть", "Красивые и счастливые", " Как он смотрит на неё - с такой любовью", "Не долго этот союз, что-то говорит мне о не искренности, глаза выдают", "Приятно смотреть и читать", "Дантес был получше".

Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.

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