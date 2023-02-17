Украинская певица Надя Дорофеева не стала скрывать того, что очень волновалась перед встречей с Виталием.

Украинская певица Надя Дорофеева с первых дней вторжения рф в Украину дает благотворительные концерты, а также занимается волонтерством. На своей странице в Инстаграм, она показала кадры встречи с украинцем, который потерял руку на войне. Кроме того, артистка рассказала историю украинца.

Надя Дорофеева не стала скрывать того, что очень волновалась перед встречей с Виталием. Она не знала, как вести себя с человеком, потерявшим руку на войне, какие слова правильно говорить, как поздороваться, что лучше вообще не вспоминать. Но после того, как они познакомились разговор у них получился интересным, они смеялись и шутили друг с другом.

"24-го я был в Польше, узнал, что началось, и сразу вернулся в Украину. Воевал еще в 2016, потому знал, что мой опыт нужен" - рассказал Виталик.

Он также добавил, что когда получил ранение на фронте, сам наложил турникет и шел под обстрелами к точке эвакуации. Говорит, что только волновался о том, как расскажет это все родным. В марте он получит биотический протез.

Надежда Дорофеевая спросила у него, что он планирует делать дельше и он уверенно ответил: "Возвращаюсь на войну в начале марта – я там нужен. Мой опыт там нужен. Вернуться на фронт даже после двух ранений не страшно. Страшно откладывать победу".

Певица добавила, что почувствовала не грусть и жалость после встречи с ним, а гордость и силы делать что-то для них, наших суперхьюманс.

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