Украинская певица Надя Дорофеева может похвастаться точеной фигурой, которую выгодно демонстрирует в купальниках и стильных нарядах. Певица примерила соблазнительный лук и покорила стройными формами. Эффектные фото знаменитость опубликовала в Instagram-Сториз.
Надя позировала на камеру в трендовом образе из молочного оверсайз свитера и широких штанов черного цвета. Актуальный зимний образ она дополнила двумя ремешками с серебрянными пряжками.
Наряд еще больше подчеркнул точеную фигуру исполнительницы, ведь Надя Дорофеева кокетливо приподняла свитер. Тем самым, знаменитость показала свой идеальный пресс и доказала, что она прекрасна как всегда. Фото знаменитость предпочла оставить без подписи.
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Стоит отметить, что в марте 2022 года Надя Дорофеева сообщил о расставании со своим мужем, украинским певцом Владимиром Дантесом. В январе 2023 стало известно, что они официально оформили развод.
О романе Дорофеевой с ресторатором Мишей Кацуриным стало известно в конце марта 2022 года. В начале декабря певица выпустила клип на их первую общую песню "Щоб не було", в котором снялся Кацурин.
Напомним, Дантес похвастался идиллией с любимой Кацуриной и ее маленьким сынишкой.
Как сообщала Politeka, Дантес посмеялся над Могилевской в киевском метро.
Также Politeka писала, Дантес не смог проигнорировать "зашквар" Илона Маска и принял важное решение.