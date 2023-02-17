Українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею реаліті "Холостячка", опублікувала фото та відео, позуючи на вулиці разом із сином.

Українська актриса Ксенія Мішина із сином Платоном нині живе у Хорватії, куди переїхала по роботі. Актриса показує у соцмережах своє життя, і поїздка до Бельгії не стала винятком. Крім того, син та мама разом побували у Франції. У Instagram Ксенія опублікувала фото та відео з поїздки.

Так, Ксенія Мішина опублікувала фото та відео, позуючи на вулиці разом із сином. За його спиною покажчики, які ведуть до Палацу фестивалів та конгресів у Франції, де відбувається щороку Канський кінофестиваль.

Мішина приміряла чорний пуховик із пояском, яким вона підкреслила свою тонку талію. Образ доповнили сонцезахисні окуляри та сережки. Син артистки також утеплився курткою та шапочкою.

"Дякую тобі, синку", - підписала відповідні кадри Ксенія Мішина.

У коментарях користувачі мережі залишили багато компліментів для знаменитої мами та сина. Правда деякі не могли зрозуміти, за що артистка дякувала Платону: "Прекрасні мама і син! Шалено красиво", "Які класні", "Будьте здорові і щасливі. ?", "Незрозумілий підпис, може порозумітися".

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