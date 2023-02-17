Украинская актриса Ксения Мишина с сыном Платоном в настоящее время живет в Хорватии, куда переехала по работе. Актриса показывает в соцсетях свою жизнь, и поездка в Бельгию не стала исключениям. Кроме того, сын и мама вместе побывали во Франции. В Instagram Ксения опубликовала фото и видео из поездки.
Так, Ксения Мишина опубликовала фото и видео, позируя на улице вместе с сыном. За его спиной указатели, которые ведут к Дворцу фестивалей и конгрессов во Франции, где проходит каждый год Каннский кинофестиваль.
Мишина примеряла черный пуховик с пояском, которым она подчеркнула свою тонкую талию. Образ дополнили солнцезащитные очки и сережки. Сын артистки также утеплился курткой и шапочкой.
"Спасибо тебе, сынок", - подписала соответствующие кадры Ксения Мишина.
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В комментариях пользователи сети оставили много комплиментов для знаменитой мамы и сына. Правда некоторые не могли понять, за что артистка благодарила Платона: "Прекрасные мама и сын! Безумно красиво", "Какие классные", "Будьте здоровы и счастливы.Уважаю и горжусь быть земляками с такими человечками", "А за что вы его благодарите?", "Непонятная подпись, может объяснитесь".
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