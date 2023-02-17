Украинская актриса Ксения Мишина, которая была главной героиней реалити "Холостячка", опубликовала фото и видео, позируя на улице вместе с сыном.

Украинская актриса Ксения Мишина с сыном Платоном в настоящее время живет в Хорватии, куда переехала по работе. Актриса показывает в соцсетях свою жизнь, и поездка в Бельгию не стала исключениям. Кроме того, сын и мама вместе побывали во Франции. В Instagram Ксения опубликовала фото и видео из поездки.

Так, Ксения Мишина опубликовала фото и видео, позируя на улице вместе с сыном. За его спиной указатели, которые ведут к Дворцу фестивалей и конгрессов во Франции, где проходит каждый год Каннский кинофестиваль.

Мишина примеряла черный пуховик с пояском, которым она подчеркнула свою тонкую талию. Образ дополнили солнцезащитные очки и сережки. Сын артистки также утеплился курткой и шапочкой.

"Спасибо тебе, сынок", - подписала соответствующие кадры Ксения Мишина.

В комментариях пользователи сети оставили много комплиментов для знаменитой мамы и сына. Правда некоторые не могли понять, за что артистка благодарила Платона: "Прекрасные мама и сын! Безумно красиво", "Какие классные", "Будьте здоровы и счастливы.Уважаю и горжусь быть земляками с такими человечками", "А за что вы его благодарите?", "Непонятная подпись, может объяснитесь".

Напомним, "Холостячка" Мишина похвасталась отдыхом в Бельгии, украинцы не выдержали

А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призналась, что случилось в отношениях с отцом ее сына

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина призналась, как набрала 30 лишних кг и не могла похудеть