Популярная актриса Ксения Мишина в этот раз решила показать редкие фото, на которых она в прошлом выглядела совсем иначе. На одном из фото артистка запечатлена на позднем сроке беременности.
«Смотрите, какая я красивая. Тут не очень видно мои [+]31 кг. Но после родов я настолько ненавидела свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одного фото того периода. Но если бы мой нынешний мозг в мои 20, я бы по-другому все воспринимала» - написала Мишина.
Она призналась, что очень старалась сбросить лишнее и это было непросто, но даже ребенок и уход за ним в этом помог.
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«А уже после того, как я перестала кормить, я начала бегать в 6 утра. Ну и конечно диета, перестала есть все мучное, сладкое».
Ранее мы писали, о пользе вакуума Мишина говорила не раз, но в Стори решила напомнить.
«С первого раза может конечно не получиться, но с каждым разом будет все больше и больше ощущение присутствовать, как надо делать правильно.
Встали – выдох. В менструальные дни – нельзя! 5 подходов по 20-25 секунд (у кого как получается), все постепенно. А потом уже можно подключать мышцы» - поделилась Мишина.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.
Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.