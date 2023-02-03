Популярная актриса Ксения Мишина в этот раз решила показать редкие фото, на которых она в прошлом выглядела совсем иначе. На одном из фото артистка запечатлена на позднем сроке беременности.

«Смотрите, какая я красивая. Тут не очень видно мои [+]31 кг. Но после родов я настолько ненавидела свое отражение в зеркале, что у меня нет ни одного фото того периода. Но если бы мой нынешний мозг в мои 20, я бы по-другому все воспринимала» - написала Мишина.

Она призналась, что очень старалась сбросить лишнее и это было непросто, но даже ребенок и уход за ним в этом помог.

«А уже после того, как я перестала кормить, я начала бегать в 6 утра. Ну и конечно диета, перестала есть все мучное, сладкое».

Ранее мы писали, о пользе вакуума Мишина говорила не раз, но в Стори решила напомнить.

«С первого раза может конечно не получиться, но с каждым разом будет все больше и больше ощущение присутствовать, как надо делать правильно.

Встали – выдох. В менструальные дни – нельзя! 5 подходов по 20-25 секунд (у кого как получается), все постепенно. А потом уже можно подключать мышцы» - поделилась Мишина.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.