"Холостячка" Ксения Мишина показала, как проводит время в Бельгии, нарвавшись на критику украинцев.

Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала победительницей на шоу "Танці з зірками". Также звезда судила проект "Україна має талант" и снималась в шоу "Холостячка", где победил юморист Александр Эллерт. Но построить паре отношения не удалось и если Мишина сейчас в Европе, то Эллерт в США. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

А в этот раз Мишина поделилась счастливым фото. Звезда позировала возле памятки архитектуры, находясь в Бельгии.

"Счастье это так просто", - написала Ксения под публикацией.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Война нам показала, что величайшее счастье это, когда рядом родные живы и здоровы и у тебя есть возможность их обнять";

"Да, хорошо где нас нет... Мы ежеминутно в напряжении, потому что война продолжается, гибнут люди!";

"Да это так.. у меня тоже сегодня был счастливый день со своим сыном, мне 50 лет, а ему 20..это младший.. и многих это шокировало. представляю чтобы было,если б я со старшим прошлась, ему 30 лет";

"Война как возможность... Классно".

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