Даша Ульянова, яка була переможницею одного із сезонів реаліті-шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. Пара у них не склалася, проте конфліктів та публічних сварок вони не влаштовували. Після проекту дівчина стала популярним блоґером.

На цей раз вона похвалилася коротким роликом, привертаючи увагу до свого образу. З пишним букетом червоних троянд Ульянова прогулялася паркуванням. Отримала Даша також компліменти через своє вбрання, вдало наголосивши на фігурі в джинсовому міні та ботфортах.

«Будь щасливою завжди; краса; я дивилася 5 разів 😂, цікаво хто ще більше 😂; Ногіії 😍; Дашуха ти крута 😍🔥; Дивлячись на такі ноги, хочеться якнайшвидше скласти рюкзак і бігти в зал займатися спортом;

Ох вже ці ноги🔥 фігура супер ❤️ дуже красива ❤️; Зима на вулиці, а ти в шортах; Красуня» - пишуть у мережі.

«Коли в мене з'явилися стосунки, я почала любити свято, хоча раніше взагалі не розуміла всю цю суєту. Якщо ви зараз не маєте стосунків – обов'язково знайдете, всьому свій час.

Минулий рік навчив нас усіх не відкладати задумане на завтра… То коли як не сьогодні? Кожному з вас я хочу відчути, що таке справжнє кохання» - написала Даша раніше.

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