Даша Ульянова, которая была победительницей одного из сезонов реалити-шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. Пара у них не сложилась, однако конфликтов и публичных ссор они не устраивали. После проекта девушка стала популярным блогером.

В этот раз она похвалилась коротким роликом, привлекая внимание к своему образом. С пышным букетом алых роз Ульянова прогулялась на парковке. Получила Даша также комплименты из-за своего наряда, удачно подчеркнув фигуру в джинсовом мини и ботфортах.

«Будь счастлива всегда; красота; я смотрела 5 раз 😂, интересно кто еще больше 😂; Ногиии😍; Дашуха ты крутая😍🔥; Глядя на такие ноги, хочется поскорее сложить рюкзак и бежать в зал заниматься спортом;

Ох уж эти ноги🔥 фигура супер ❤️ очень красивая ❤️; Зима на улице а ты в шортах; Красавица» - пишут в сети.

«Когда у меня появились отношения я начала любить праздник, хотя раньше вообще не понимала всю эту суету. Если же вы сейчас не имеете отношений – обязательно найдете, всему свое время.

Прошлый год научил нас всех не откладывать задуманное на завтра… Так когда как не сегодня? Каждому из вас я желаю почувствовать, что такое настоящая любовь» - написала Даша ранее.

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