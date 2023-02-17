Відома українська актриса Анна Кошмал , яка прославилася у серіалі "Свати" , виховує разом із чоловіком 4-річного сина Михайла. Вона часто показує кадри із сином і розповідає про нього передплатникам. Цього разу на своїй сторінці в Інстаграм вона зворушила відео, на якому читає вірш для сина.
У кадрі Анна Кошмал з'явилася зі своїм сином. Хлопчик сидів у неї навколішки, артистка притискала Михайла до себе і ніжно цілувала його. Непосидюче маля при цьому забавно кривлялося на камеру.
Акторка читала для хлопчика вірш "Буде так, як захочеш" - Брацило Марини. Її голос звучав ніжно і трепетно, що не дивно, адже його вона озвучила для свого синочка.
"Ми та вірш Марини Брацило", - лаконічно підписала відео Анна Кошмал.
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Фоловери захопилися гарною родиною та зворушливістю, з якою актриса тримала сина на руках: "Це так ніжно, тендітно, тепло, до мурашок", "Завжди дякую за такі відео, адже коли в тебе є дорослий син, вони дарують такі ніжні спогади", "Емоції синочка просто такі щирі та смішні", "Так ніжно і з любов'ю читали кожен рядок вірша, прослухали кілька разів".
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