Мальчик сидел у нее на коленях, артистка Анна Кошмал прижимала Михаила к себе и нежно целовала его.

Известная украинская актриса Анна Кошмал, прославившаяся в сериале "Сваты", воспитывает вместе с мужем 4-летнего сына Михаила. Она частенько показывает кадры с сыном и рассказывает о нем подписчикам. В этот раз на своей странице в Инстаграм, она растрогала видео, на котором читает стих для сына.

В кадре Анна Кошмал появилась со своим сыном. Мальчик сидел у нее на коленях, артистка прижимала Михаила к себе и нежно целовала его. Непоседлевый малыш при этом забавно кривлялся на камеру.

Актриса читала для мальчика стих "Буде так, як схочеш" - Брацило Марины. Ее голос звучал нежно и трепетно, что неудивительно, ведь его она озвучила для своего сынишки.

"Мы и стихотворение Марины Брацило", - лаконично подписала видео Анна Кошмал.

Фолловеры восхитились красивой семьей и трогательностью, с которой актриса держала сына на руках: "Это так нежно, хрупко, тепло, до мурашек", "Всегда благодарю за такие видео, ведь когда у тебя есть взрослый сын, они дарят такие нежные воспоминания", "Эмоции синочка просто такие искренние и смешные", "Так нежно и с любовью читали каждую строчку стихотворения, прослушали несколько раз".

Напомним, что звезда "Сватов" Кошмал вспомнила о предупреждении, которое получила накануне вторжения рф.

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Также Politeka писала, что звезда "Сватов" Кошмал объяснила, ради кого снималась с путинистом Добронравовым.