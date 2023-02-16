Як пише Politeka.net , Дар'я Петрожицька - відома українська актриса, яка прославилася завдяки серіалу "Папік". Зірка в перші тижні після повномасштабного вторгнення переїхала до Німеччини, де її забезпечував молодик, якого вона приховувала до того моменту. А нещодавно Петрожицька наважилася приїхати назад до України і практично одразу потрапила під обстріл. Не забуває Дар'я і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Все, зараз буде гнівна сторіс. Але пошта, це якесь гівно, млинець. Я її так любила, я знала, що всякі історії бувають з поштою, але зі мною ніколи не відбувалося. Ішла я за посилкою, на яку я чекала. Мені її відправила Ганна Кошмал і я так думала сьогодні я намаститься всім найкращим», - почала зірка.

Також знаменитість зазначила, що одну посилку їй удалося отримати, а другу нібито вона отримала ще за день до цього. При цьому Ганна зазначила, що вона не ходила на пошту та не отримувала її. Дар'я зазначила, що вона не так багато часу на розбирання з поштою. Але, як виявилося, зрештою їй вдалося наступного дня повернути свою посилку від зіркової колеги Ганни Кошмал, яка стала зіркою серіалу "Свати".

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