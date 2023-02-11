Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Папик". Звезда сразу же после начала полномасштабного вторжения отправилась в Германию, куда ее забрал парень, которого она до этого прятал. Дарья там была практически год, а на днях только вернулась обратно в Украину. А сегодня Петрожицкая ощутила на себе, что такое жить дома, ведь утром начался массированный обстрел. Звезда поделилась кадрами в своем Инстаграм, как идет в метро.
"Ну что, утро. Ночью проснулась от тревоги. Потом снова уснула, потом снова сейчас тревога. И решила на всякий случай доехать до метро. Ибо у меня недалеко метро. Доехать до метро, поэтому берегите себя, пожалуйста", - сказала Петрожицкая.
"Как человек не наученный, нужно было взять что-то, чтобы сесть. Буду сидеть на корточках пока что. Ибо знаете, в моем жилом комплексе почти все. Я когда подхожу, говорю: "Ну, укрытие какое-то более менее появилось?". Они говорят, так на меня смотрят, вроде я какая-то с другой планеты. Но ничего", - рассказала Дарья, уже находясь в безопасном месте.
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