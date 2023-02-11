Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". Звезда в первые недели после начала полномасштабного вторжения уехала в Германию к своему молодому человеку, где находилась до февраля текущего года. А на днях Дарья вернулась обратно в Украину и практически сразу попала под обстрел оккупантов. Теперь Петрожицкая решила рассказать о своей новой поездке, поделившись с фанатами в своем Инстаграм.

"Третий раз за сутки в метро и наконец-то едду. Спать хочется очень", - написала Дарья на первом сторис.

"Мирной ночи", - написала звезда на втором сторис и показала, как лежит уже в поезде, который направлялся в Одессу из Киева, где у актрисы дом.

"Авокадик снова на гастролях. Аж не верится", - отметила Дарья и показала себя.



А до этого знаменитость поделилась фотографией трехлетней давности и поздравила украинцев с Рождеством.

"Этому фото почти три года. Киев, дом. Скучаю Поделюсь этим воспоминанием с вами и пожелаю тепла, покоя, здоровья и главное нашей победы и мира! Прочно обнимаю", - написала Даша в публикации к фотографии.

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