Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая прославилась благодаря сериалу "Папик". Звезда в первые недели после полномасштабного вторжения переехала в Германию, где ее обеспечивал молодой человек, которого она скрывала до того момента. А недавно Петрожицкая решилась приехать обратно в Украину и практически сразу попала под обстрел. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами.

"Все, сейчас будет гневная сторис. Но почта, это какое-то говно, блин. Я ее так любила, я знала, что всякие истории бывают с почтой, но со мной никогда не происходило. Шла я за посылкой, которую я ждала. Мне ее отправила Анна Кошмал и я так думала сегодня я намажусь всем самым лучшим", - начала звезда.

Также знаменитость отметила, что одну посылку ей удалось получить, а вторую якобы она получила еще за день до этого. При этом Анна отметила, что она не ходила на почту и не получала ее. Дарья отметила, что у нее не так много времени на разборки с почтой. Но как оказалось, в конечном итоге ей удалось на следующий день вернуть свою посылку от звездной коллеги Анны Кошмал, которая стала звездой сериала "Сваты".

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