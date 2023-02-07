Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". Знаменитость после начала полномасштабной войны практически сразу выехала в Германию, куда ее забрал парень. А накануне Даша решилась возвратиться в Украину почти спустя год.

Не забывает Петрожицкая и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Дарья решила показать, как изменила образ, поделившись новой публикацией в своем сторис.

"Леша сделал мне каре во втором сезоне "Папик". С тех пор стригусь только у него", - написала Петрожицкая в публикации.

После этого звезда показала результат, поделившись еще одним сторис.

"Немного обновилась", - отметила знаменитость.

"Слушайте, сегодня я была не так как вчера. Сегодня я успела сделать все что я хотела и даже подогреть воду, чтобы попить чай, когда выключат свет, но его уже полчаса не выключают и я уже выпила чай. Я сижу и жду, когда выключат свет и ничего не делаю - это так удивительно. Но сижу и радуюсь, уже второй день радуюсь, я просто с вами делюсь", - отметила Дарья в сторис, рассказывая о своих ощущениях после возвращения.

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