У фіналі проекту "Холостячка-2" Злата Огневич обрала бізнесмена Андрія Задворного. Проте після реаліті вони були разом лише півтора місяці.

Переможець романтичного реаліті "Холостячка -2" із Златою Огневич, бізнесмен Андрій Задворний перестав приховувати обличчя своєї нової коханої. На своїй особистій сторінці в Інстаграм чоловік опублікував фото зі своєю улюбленою дівчиною, яка набагато молодша за нього.

Як відомо, Задворний раніше говорив, що зараз перебуває у стосунках, проте розсекречувати ім'я коханої він не поспішав. Тому користувачам мережі залишалося лише губитися у здогадах, хто підкорив серце чоловіка.

Коханою Андрія Задворного виявилася Юлія Поляк – 19-річна модель із Чернівецької області, із міста Сторожинець. Вона молодша за свого знаменитого бойфренда на 15 років.

Тепер пара вирішила більше не приховувати своїх стосунків та показала спільні фото, зроблені під час відпочинку у Карпатах. Закохані позують з усмішками на обличчях і тлі засніжених краєвидів.

Нагадаємо, що у фіналі проекту "Холостячка-2" Злата Огневич обрала бізнесмена Андрія Задворного. Однак після реаліті вони були разом лише півтора місяці. Ініціатором розриву стосунків став Задворний. Як пізніше зізнавалася Огневич, вона дуже болісно переживала цей розрив.

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