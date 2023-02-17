В финале проекта "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала бизнесмена Андрея Задворного. Однако после реалити они были вместе всего полтора месяца.

Победитель романтического реалити "Холостячка-2" со Златой Огневич, бизнесмен Андрей Задворный перестал скрывать лицо своей новой возлюбленной. На своей личной странице в Инстаграм мужчина опубликовал фото со своей любимой девушкой, которая гораздо младше его.

Как известно, Задворный ранее говорил, что сейчас находится в отношениях, однако рассекречивать имя любимой он не торопился. Поэтому пользователям сети оставалось только теряться в догадках, кто покорил сердце мужчины.

Возлюбленной Андрея Задворного оказалась Юлия Поляк – 19-летняя модель из Черновицкой области, из города Сторожинец. Она младше своего знаменитого бойфренда на 15 лет.

Теперь пара решила больше не скрывать свои отношения и показала общие фото, сделанные во время отдыха в Карпатах. Влюбленные позировали с улыбками на лицах и фоне заснеженных пейзажей.

Напомним, что в финале проекта "Холостячка-2" Злата Огневич выбрала бизнесмена Андрея Задворного. Однако после реалити они были вместе всего полтора месяца. Инициатором разрыва отношений стал Задворный. Как позже признавалась Огневич, она очень болезненно переживала этот разрыв.

Напомним, что Злата Огневич показала кадр из закулисья концерта и получила "ответ".

Как сообщала Politeka, Злата Огневич раскрыла любимую процедуру популярных звезд.

Также Politeka писала, что Злата Огневич метко пожурила мировых лидеров за слабость и цинизм.