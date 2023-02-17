Українська актриса Ксенія Мішина, яка була головною героїнею реаліті "Холостячка", вирішила показати свої розваги.

Нещодавно Мішина поїхала жити до Хорватії на час зйомок нового серіалу, із собою артистка забрала і сина. Часто вона показує, як захопилася схудненням і почала харчуватися за правилами, до чого привчає і сина.

На цей раз Мішина похвалилася невеликою подорожжю, яку влаштувала разом із сином, коли з'явилося трохи вільного часу. Артистка вирушила з дитиною до Монако.

«Хотілося фотографувати усі. Така краса! Ну, це просто було неймовірно! Окреме насолоду.

Син сказав: мамо, я не хочу нікуди їхати. І ми знову сюди приїхали наступного дня. Але трохи, адже нас чекало інше місто» - заявила Мішина.

Раніше Мішина опублікувала фото та відео, позуючи на вулиці разом із сином. За його спиною покажчики, які ведуть до Палацу фестивалів та конгресів у Франції, де відбувається щороку Канський кінофестиваль.

Мішина приміряла чорний пуховик із пояском, яким вона підкреслила свою тонку талію. Образ доповнили сонцезахисні окуляри та сережки. Син артистки також утеплився курткою та шапочкою.

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