Не так давно Мишина уехала жить в Хорватию на время съемок нового сериала, с собой артистка забрала и сына. Часто она показывает, как увлеклась похудением и начала питаться строго по правилам, к чему приучает и сына.
В этот раз Мишина похвалилась небольшим путешествием, которое устроила вместе с сыном, когда появилось немного свободного времени. Артистка отправилась с ребенком в Монако.
«Хотелось фотографировать все. Такая красота! Ну это просто было невероятно! Отдельное удовольствие.
Сын сказал: мама, я не хочу никуда ехать. И мы снова сюда приехали на следующий день. Но на чуть-чуть, ведь нас ждал другой город» - заявила Мишина.
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Ранее Мишина опубликовала фото и видео, позируя на улице вместе с сыном. За его спиной указатели, которые ведут к Дворцу фестивалей и конгрессов во Франции, где проходит каждый год Каннский кинофестиваль.
Мишина примеряла черный пуховик с пояском, которым она подчеркнула свою тонкую талию. Образ дополнили солнцезащитные очки и сережки. Сын артистки также утеплился курткой и шапочкой.
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