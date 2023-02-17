Не так давно Мишина уехала жить в Хорватию на время съемок нового сериала, с собой артистка забрала и сына. Часто она показывает, как увлеклась похудением и начала питаться строго по правилам, к чему приучает и сына.

В этот раз Мишина похвалилась небольшим путешествием, которое устроила вместе с сыном, когда появилось немного свободного времени. Артистка отправилась с ребенком в Монако.

«Хотелось фотографировать все. Такая красота! Ну это просто было невероятно! Отдельное удовольствие.

Сын сказал: мама, я не хочу никуда ехать. И мы снова сюда приехали на следующий день. Но на чуть-чуть, ведь нас ждал другой город» - заявила Мишина.

Ранее Мишина опубликовала фото и видео, позируя на улице вместе с сыном. За его спиной указатели, которые ведут к Дворцу фестивалей и конгрессов во Франции, где проходит каждый год Каннский кинофестиваль.

Мишина примеряла черный пуховик с пояском, которым она подчеркнула свою тонкую талию. Образ дополнили солнцезащитные очки и сережки. Сын артистки также утеплился курткой и шапочкой.

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